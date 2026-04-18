Водитель погибла, двое — в больнице: в Челябинской области пьяный бесправник устроил смертельное ДТП

В аварии в Челябинской области погибла женщина.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП устроил 30-летний пьяный бесправник в Челябинской области. 17 апреля в 16:05 на 96-м километре автомобильной дороги «Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды» мужчина на «десятке» выехал в попутно движущийся автомобиль Lada Granta. От удара обе машины вылетели в кювет, а Lada Granta перед этим врезалась в ограждение.

Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области, водитель Lada Granta — женщина 40-лет скончалась на месте, а двоих пассажиров увезли в больницу.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, водителю ВАЗ 2110 грозит до 15 лет лишения свободы. Он был лишен прав и сел пьяным за руль (от медосвидетельствования отказался).