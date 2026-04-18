В Прикамье подростки разбили входную дверь магазина ради сока

Подростки в Пермском крае разбили входную дверь магазина ради сока.
Как сообщили очевидцы в группе «Березники 59» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошёл 17 апреля в продуктовом магазине, расположенном на улице Мира, 69. Трое школьников хотели попасть внутрь, однако несколько покупателей по какой-то причине держали дверь, не пуская их. В результате один из подростков разбил стекло топором, схватил коробку сока, и они убежали.
В результате сотрудники магазина вызвали наряд полиции и группу быстрого реагирования. Подростков удалось задержать. Сейчас правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.
«Что-то страшное происходит среди подростков и некому это остановить. Они организуют какие то группы, уверенные в собственной безнаказанности, и терроризируют более слабых одноклассников», — пишут люди.
