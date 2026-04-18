Омский минздрав прокомментировал факт смерти школьника от бешенства

Ведомство ответило на вопросы omsk.aif.ru.

Министерство здравоохранения Омской области выступило с официальным комментарием на запрос omsk.aif.ru по поводу трагической гибели 11‑летнего Игоря (имя изменено) от бешенства в Русско‑Полянском районе. Ведомство подтвердило случай.

То есть подтвержден факт заболевания и смерти ребёнка от бешенства. Установлено, что заражение произошло после контакта с соседским щенком — животное поцарапало мальчика за две недели до введения карантина по бешенству в районе.

Мальчик был экстренно доставлен в реанимацию Омска, где врачи боролись за его жизнь 7 дней; братья погибшего (2010 и 2011 года рождения) находятся под наблюдением врачей; захоронение ребенка проводится с соблюдением всех санитарно‑эпидемиологических норм — в закрытом гробу.