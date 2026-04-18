Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар по святому: Дрон ВСУ атаковал роддом в Новокуйбышевске

Начиная с раннего утра Вооружённые силы Украины (ВСУ) атакуют Самарскую область дронами. Режим угрозы сохраняется. Отмечено падение беспилотного летательного аппарата вблизи родильного дома в городе Новокуйбышевске, в результате чего в здании были выбиты стёкла.

Источник: Life.ru

«Пострадавших нет. Все дети, пациентки переведены в соседние медучреждения. На месте развернут оперативный штаб», — написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своём телеграм-канале.

Губернатор напомнил, что в случае выявления беспилотного летательного аппарата либо его составных частей необходимо незамедлительно проинформировать экстренные службы по телефону 112. Категорически запрещается осуществлять фото- и видеофиксацию БПЛА, а также последствий их применения.

Кроме того, системы противовоздушной обороны в Ленинградской области за ночь перехватили 27 украинских дронов. В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется. Пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано.

