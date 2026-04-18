Удар по святому: Дрон ВСУ атаковал роддом в Новокуйбышевске

Кроме того, системы противовоздушной обороны в Ленинградской области за ночь перехватили 27 украинских дронов. В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется. Пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано.