Беспилотник ВСУ упал возле роддома в Самарской области

«Уважаемые жители. Сегодня с раннего утра враг атакует Самарскую область средствами БПЛА. Режим угрозы сохраняется», — написал Федорищев в своем канале на платформе Max.
Губернатор добавил, что зафиксировано падение беспилотника в непосредственной близости от роддома в Новокуйбышевске, в здании выбиты стекла. В результате никто не пострадал, дети и пациентки переведены в соседние медучреждения, на месте развернут оперативный штаб, уточнил Федорищев.
«В случае обнаружения БПЛА или их элементов, обратитесь по телефону 112. Фото- и видеофиксация БПЛА, последствий их применения запрещены», — заключил он.