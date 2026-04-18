Беспилотник ВСУ упал возле роддома в Самарской области

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске Самарской области, в здании выбиты стекла, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Источник: © РИА Новости

«Уважаемые жители. Сегодня с раннего утра враг атакует Самарскую область средствами БПЛА. Режим угрозы сохраняется», — написал Федорищев в своем канале на платформе Max.

Губернатор добавил, что зафиксировано падение беспилотника в непосредственной близости от роддома в Новокуйбышевске, в здании выбиты стекла. В результате никто не пострадал, дети и пациентки переведены в соседние медучреждения, на месте развернут оперативный штаб, уточнил Федорищев.

«В случае обнаружения БПЛА или их элементов, обратитесь по телефону 112. Фото- и видеофиксация БПЛА, последствий их применения запрещены», — заключил он.

Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
