Федорищев: Дрон упал вблизи родильного дома в Самарской области

В городе Новокуйбышевске в Самарской области беспилотник упал в непосредственной близости от родильного дома, в результате чего в нем выбило стекла. В результате случившегося никто не пострадал, пациенток перевели в соседние медицинские учреждения. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.