Федорищев: Дрон упал вблизи родильного дома в Самарской области

В городе Новокуйбышевске в Самарской области беспилотник упал в непосредственной близости от родильного дома, в результате чего в нем выбило стекла. В результате случившегося никто не пострадал, пациенток перевели в соседние медицинские учреждения. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

— Режим угрозы сохраняется. Зафиксировано падение беспилотника в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске. Пострадавших нет. Все дети, пациентки переведены в соседние медучреждения. На месте развернут оперативный штаб, — рассказал глава области.

Федорищев порекомендовал горожанам обратиться по телефону 112 в случае обнаружения дронов или их элементов, а также напомнил о запрете съемки самих аппаратов и последствий их использования, передает его Telegram-канал.

Утром 18 апреля над Новокуйбышевском прогремела серия взрывов. Местные жители рассказали, что слышали громкие звуки около 04:30 в восточной и северной частях города. Они уточнили, что слышали шесть-восемь взрывов и видели вспышки в небе.

Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
