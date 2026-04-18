На трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области восстановили движение

В Иркутской области восстановили движение для большегрузов и автобусов на федеральной трассе Р-258 «Байкал». Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области.
Дорогу открыли на участке с 45 по 100 километр федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Шелеховском и Слюдянском районах.
Напомним, что в субботу, 18 апреля, Иркутскую область накрыл сильный снегопад. Из-за метели на трассе перекрыли движение для больших машин, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий и больших заторов. Но к 12:00 дорогу открыли.
Кроме того, непогода оставила без света часть домов в Иркутском и Шелеховском районах и пригороде. В процессе восстановительных работ электричество появилось в части Иркутска, садоводствах по Мельничному и Байкальскому трактам, а также в селе Мамоны, поселке Горный, в деревне Новолисиха.