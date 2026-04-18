В Екатеринбурге 602 безбилетника пошли под суд

В Екатеринбурге продолжается жесткая борьба с безбилетниками. Контролеры ловят «зайцев» на городских маршрутах общественного транспорта, составляют протоколы и передают их в городскую администрацию, после чего суд штрафует каждого любителя ездить бесплатно на 2500 рублей. За последнее время в уральской столице поймали 602 безбилетника. Об этом сообщает ТГ-канал «Екатеринбург. Главное».
По какому алгоритму выписывают штраф безбилетнику в Екатеринбурге:
1. Контролеры составляют акт о нарушении на месте и передают документы в мэрию.
2. Безбилетника приглашают в администрацию для составления протокола, где нарушитель объясняет причину неоплаты проезда, письменное объяснение направляют в суд. Если «заяц» не пришел в мэрию, документы передаются в суд без его пояснений.
3. В суде выносят постановление об административном нарушении и выписывают штраф.
В связи с этим, в Екатеринбурге в 2026 году резко выросло количество приобретенных месячных проездных абонементов: в феврале их купили 33 874 штуки, в марте — 36 611, с начала апреля (полмесяца) — 38 113. Стоимость проездного на месяц на четыре вида общественного транспорта — 1500 рублей.
За два месяца в городе отловили больше 12 тысяч безбилетников.