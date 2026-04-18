В Екатеринбурге 602 безбилетника пошли под суд

В Екатеринбурге продолжается жесткая борьба с безбилетниками. Контролеры ловят «зайцев» на городских маршрутах общественного транспорта, составляют протоколы и передают их в городскую администрацию, после чего суд штрафует каждого любителя ездить бесплатно на 2500 рублей. За последнее время в уральской столице поймали 602 безбилетника. Об этом сообщает ТГ-канал «Екатеринбург. Главное».