В Екатеринбурге 602 безбилетника пошли под суд

В Екатеринбурге ведут жесткую борьбу с «зайцами».

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге продолжается жесткая борьба с безбилетниками. Контролеры ловят «зайцев» на городских маршрутах общественного транспорта, составляют протоколы и передают их в городскую администрацию, после чего суд штрафует каждого любителя ездить бесплатно на 2500 рублей. За последнее время в уральской столице поймали 602 безбилетника. Об этом сообщает ТГ-канал «Екатеринбург. Главное».

По какому алгоритму выписывают штраф безбилетнику в Екатеринбурге:

1. Контролеры составляют акт о нарушении на месте и передают документы в мэрию.

2. Безбилетника приглашают в администрацию для составления протокола, где нарушитель объясняет причину неоплаты проезда, письменное объяснение направляют в суд. Если «заяц» не пришел в мэрию, документы передаются в суд без его пояснений.

3. В суде выносят постановление об административном нарушении и выписывают штраф.

В связи с этим, в Екатеринбурге в 2026 году резко выросло количество приобретенных месячных проездных абонементов: в феврале их купили 33 874 штуки, в марте — 36 611, с начала апреля (полмесяца) — 38 113. Стоимость проездного на месяц на четыре вида общественного транспорта — 1500 рублей.

За два месяца в городе отловили больше 12 тысяч безбилетников.