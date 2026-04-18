Новосибирцам назвали самые резонансные аварии за месяц

За последний месяц в регионе произошло множество аварий, некоторые из которых оказались особенно трагическими и масштабными. Мы собрали самые громкие и тяжёлые ДТП, которые потрясли жителей и напомнили о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
Смертельное ДТП с пешеходом в Ленинском районе Новосибирска
12 апреля в Ленинском районе Новосибирска произошло трагическое ДТП с участием пешехода. Пожилая женщина попала под колёса автомобиля и скончалась от полученных травм в больнице.
По предварительным данным, 24-летний водитель Nissan Teana двигался по улице Троллейной на зелёный сигнал светофора. В этот момент 83-летняя женщина пересекала дорогу по пешеходному переходу, двигаясь справа налево относительно направления машины, несмотря на запрещающий сигнал светофора.
«Женщина с травмами была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Новосибирской области.
Водитель прошёл проверку на состояние опьянения и оказался трезв. В настоящее время полиция исследует все детали происшествия и выясняет его обстоятельства.
Суд рассматривает дело о смертельном ДТП в Колыванском районе
В районный суд Новосибирской области направлено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в смертельной аварии, которая произошла этой зимой.
По версии следствия, 4 февраля 2026 года мужчина на автомобиле Geely Coolray двигался по улице Максима Горького в рабочем посёлке Колывань. Нарушив правила и превысив скорость, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил женщину-пешехода.
После аварии водитель скрылся с места происшествия. В результате травм 74-летняя женщина скончалась. Следствие считает, что обвиняемый находился в состоянии опьянения и не имел права управления автомобилем. Вину он признал частично. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения.
Массовая авария на трассе Р-255 «Сибирь»: пострадали четверо
Утром 5 апреля в Болотнинском районе произошла крупная автомобильная авария на трассе Р-255 «Сибирь», в которой участвовали три машины. По данным ГАИ, 71-летний водитель Volkswagen Polo ехал из Кемерова в направлении Новосибирска. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Camry. После этого его автомобиль врезался в грузовик «Ситрак» с полуприцепом.
В результате аварии травмы получили водитель «Фольксвагена», 40-летняя женщина-пассажир и трое несовершеннолетних — дети 15, 9 и 2 лет. Все они доставлены в больницу. Обстоятельства уточняются.
Массовое ДТП в районе остановки «Тополёвая»
Утром 3 апреля в районе остановки «Тополёвая» на улице Военная произошло массовое ДТП с участием минимум четырёх автомобилей. В результате аварии пострадали двое пешеходов. После первого удара один из участников столкновения потерял управление, врезался в дорожное ограждение и вылетел на тротуар, сбив двух человек — одну женщину и молодого мужчину.
Женщина получила серьёзные травмы и была госпитализирована. Мужчина после осмотра остался на месте, травм у него не обнаружили. Обстоятельства происшествия и точное число участников проверяются.
Суд приговорил водителя за сбитую женщину-инвалида
Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 50-летнему жителю города. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем тяжкий вред здоровью.
По данным суда, 3 декабря 2024 года мужчина на автомобиле Hummer H2 заехал задним ходом во двор на улице Римского-Корсакова, где находится центр для слепых. Не убедившись в безопасности манёвра, он сбил женщину, являющуюся инвалидом по зрению.
В результате дорожно-транспортного происшествия у потерпевшей возникли тяжёлые травмы. Водитель полностью признал вину и возместил вред моральный и материальный. Суд назначил ему ограничение свободы на год и лишение права управлять транспортными средствами на полтора года.
Авария на улице Титова: столкновение трёх автомобилей и бегство водителя
15 апреля на улице Титова в районе улицы Титова произошло массовое ДТП с участием трёх транспортных средств — «Ягуара» и двух «Хонд».
Очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black» сообщили, что автомобили стояли с включёнными аварийными сигналами, когда «Ягуар» на высокой скорости врезался в «Фит». В результате удара «Ягуар» отбросило в сторону, а «Фит» вынесло за пределы проезжей части. Водитель «Ягуара» после аварии скрылся с места.
В результате столкновения «Фит» отбросило на газон, а у «Ягуара» отлетело переднее колесо. Обстоятельства происшествия и данные о других участниках устанавливаются.