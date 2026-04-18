Минувшей ночью вражеские БПЛА уничтожены в 5 районах Ростовской области

Как сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь в MAX, прошедшей ночью в Ростовской области российские военные уничтожили более десяти вражеских БПЛА в пяти районах Ростовской области.
Уточняется, что воздушную атаку дежурные силы ПВО отразили в Таганроге и Каменск-Шахтинском, а также Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Мясниковском и Милютинском районах.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала. Она будет уточняться.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.