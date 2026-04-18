Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе уровень реки Белой у Монумента Дружбы за сутки снизился на 58 см

Всего под городом подтопленными остаются 12 садовых участков.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии половодье прошло свой пик, и вода постепенно начинает отступать. Как рассказали в Госкомитете республики по ЧС, за прошедшие сутки спасателям поступило только 3 сообщения по подтоплениям. Больше всего уровень воды поднялся на реке Ай рядом с селом Большеустьикинским в Мечетлинском районе, на реке Танылак рядом с селом Самарское в Хайбуллинском районе, а также на реке Уфа в селе Красный Ключ, что в Нуримановском районе.

А вот в самой Уфе половодье отступает. Так, за сутки уровень воды в Белой у Монумента Дружбы снизился на 58 см — текущий уровень держится на отметке 353 см. остаются подтопленными 12 садовых участков в СНТ «Козарез», СНТ «Альбатрос» и СНТ «Озон», а вот подтопленных жилых домов нет. Еще на четырех участках дорог в регионе ограничено движение транспорта.