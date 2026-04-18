В Уфе уровень реки Белой у Монумента Дружбы за сутки снизился на 58 см

В Башкирии половодье прошло свой пик, и вода постепенно начинает отступать. Как рассказали в Госкомитете республики по ЧС, за прошедшие сутки спасателям поступило только 3 сообщения по подтоплениям. Больше всего уровень воды поднялся на реке Ай рядом с селом Большеустьикинским в Мечетлинском районе, на реке Танылак рядом с селом Самарское в Хайбуллинском районе, а также на реке Уфа в селе Красный Ключ, что в Нуримановском районе.