В Уфе уровень реки Белой у Монумента Дружбы за сутки снизился на 58 см

В Башкирии половодье прошло свой пик, и вода постепенно начинает отступать. Как рассказали в Госкомитете республики по ЧС, за прошедшие сутки спасателям поступило только 3 сообщения по подтоплениям. Больше всего уровень воды поднялся на реке Ай рядом с селом Большеустьикинским в Мечетлинском районе, на реке Танылак рядом с селом Самарское в Хайбуллинском районе, а также на реке Уфа в селе Красный Ключ, что в Нуримановском районе.
А вот в самой Уфе половодье отступает. Так, за сутки уровень воды в Белой у Монумента Дружбы снизился на 58 см — текущий уровень держится на отметке 353 см. остаются подтопленными 12 садовых участков в СНТ «Козарез», СНТ «Альбатрос» и СНТ «Озон», а вот подтопленных жилых домов нет. Еще на четырех участках дорог в регионе ограничено движение транспорта.