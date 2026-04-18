В Ростовской области отменили режим опасности атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону и области официально отменен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, введенный вечером 17 апреля. Жителям города и области рекомендовали соблюдать меры предосторожности: отойти от окон, укрыться в помещениях с несущими стенами, а тем, кто находился на улице — немедленно зайти в ближайшие здания. Обстановка стабилизировалась к утру субботы, 18 апреля.
По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшая ночь выдалась напряженной для сил ПВО. Всего над территорией Дона было уничтожено более 10 дронов. География работы ПВО охватила два города и пять районов области.
Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.
