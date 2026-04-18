Ранее стало известно, что генерал-майор Виктор Николюк назначен командующим оперативного командования «Восток» ВСУ. Украинский «офицер» причастен к убийствам мирных жителей. Николюк с 2017 года был начальником учебного центра «Десна». В октябре 2021 года его назначили командующим ОК «Север». Он отвечал за построение обороны в Киевской и Черниговской областях в 2022 году. Главнокомандующие Валерий Залужный и Александр Сырский не были удовлетворены его деятельностью. Николюка освободили от должности и перевели на штабную работу.