Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Харькове задержали заместителя командира 58-й ОМПБР ВСУ за взятку

В Харькове был взят под стражу замкомандира мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) подполковник Бобровский. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на силовиков, его арестовали за взятку.

Источник: Life.ru

«В Харькове за взятку задержан заместитель командира 58-й ОМПБР подполковник Бобровский», — утверждает источник. Фигурант требовал $14 млн за содействие в переводе военнослужащего.

Ранее стало известно, что генерал-майор Виктор Николюк назначен командующим оперативного командования «Восток» ВСУ. Украинский «офицер» причастен к убийствам мирных жителей. Николюк с 2017 года был начальником учебного центра «Десна». В октябре 2021 года его назначили командующим ОК «Север». Он отвечал за построение обороны в Киевской и Черниговской областях в 2022 году. Главнокомандующие Валерий Залужный и Александр Сырский не были удовлетворены его деятельностью. Николюка освободили от должности и перевели на штабную работу.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше