В Ростовской области за минувшие сутки спасатели ликвидировали девять пожаров

Минувшие сутки, 17 апреля, выдались напряженными для сотрудников регионального ГУ МЧС. По данным ведомства, в пятницу специалисты экстренной службы выезжали на ликвидацию восьми техногенных пожаров и один раз боролись с возгоранием сухой травы.
Также спасатели ликвидировали последствия двух аварий. К работе привлекались 140 человек и 35 единиц спецтехники.
Несмотря на сложную обстановку, в регионе продолжаются профилактические мероприятия.
— На 18 апреля спланированы 39 выжиганий сухой растительности в 11 муниципалитетах, — прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.
