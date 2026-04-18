В Ростовской области за минувшие сутки спасатели ликвидировали девять пожаров

В Ростовской области запланировали 39 выжиганий травы.

Источник: Комсомольская правда

Минувшие сутки, 17 апреля, выдались напряженными для сотрудников регионального ГУ МЧС. По данным ведомства, в пятницу специалисты экстренной службы выезжали на ликвидацию восьми техногенных пожаров и один раз боролись с возгоранием сухой травы.

Также спасатели ликвидировали последствия двух аварий. К работе привлекались 140 человек и 35 единиц спецтехники.

Несмотря на сложную обстановку, в регионе продолжаются профилактические мероприятия.

— На 18 апреля спланированы 39 выжиганий сухой растительности в 11 муниципалитетах, — прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

