Полсотни беглецов задержали в Свердловской области за два дня

В Свердловской области 15 и 16 апреля во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» задержали 51 человека, все они находились в розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по региону.
В мероприятии задействовали сотрудники ведомства, а также отдела специального назначения «Россы». Беглецов разыскивали силовики. Так, к примеру, в одной из квартир Екатеринбурга сотрудники силовых структур обнаружили мужчину и женщину, их разыскивали специалисты ГУФСИН по Свердловской области.
Незадолго до задержания пара стала жить вместе. Их доставили в территориальный отдел полиции, а потом по решению суда заключили под стражу. Наказание они будут отбывать в разных местах.