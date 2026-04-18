Власти опровергли риски подтопления из-за дамбы в Уйском районе

Власти Челябинской области опровергли слухи о ЧС и риски подтопления из-за дамбы в Уйском районе. Слив воды был плановым, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее в соцсетях появилась информация о прорыве дамбы на озере Кумляк и стремительном уходе воды. В администрации пояснили, что речь идет не об озере, а о старом производственном водоёме.
«Это старый производственный водоём одного из промышленных предприятий. Накануне произошёл контролируемый слив воды. Водоём к дальнейшему использованию не планируется. Подтопленных населённых пунктов нет, как нет и рисков подтопления», — говорится в сообщении.