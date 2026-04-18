Ушла из дома и перестала выходить на связь: таксистка из Пласта жила две недели в лесу, пока ее искали родные и полицейские

Полицейские нашли пропавшую две недели назад таксистку в лесу в Миассе.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

36-летняя женщина из Пласта работала в такси. Чаще всего развозила пассажиров по городу и деревням рядом, но иногда выезжала в Миасс. Все было хорошо, пока таксистка вдруг не пропала. В полицию 14 апреля пришла ее мать. Она рассказала, что женщина ушла из дома еще 2 апреля и больше не выходит на связь.

Полицейские сразу объявили розыск, подключили спасателей, помогали студенты колледжа ЧелГУ, кинологи. Три дня обследовали местность, изучали маршруты, по которым ездила таксистка, опрашивали свидетелей. А потом нашли машину — на съезде с трассы М-5 возле Миасса.

Обнаружили таксистку в лесу. Как выяснилось, все это время она находилась в лесу и жила там. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в ГУ МВД по Челябинской области.