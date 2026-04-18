Над регионами РФ за ночь сбили 258 украинских БПЛА

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 258 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 17 апреля до 08:00 мск 18 апреля) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — сказали там.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
