Отработали чисто: Наша ПВО не дала шанса ВСУшным дронам, уничтожив свыше 250 целей

Российская система противовоздушной обороны отразила масштабную атаку беспилотников. Согласно данным Минобороны РФ, в период с 20:00 17 апреля до 08:00 18 апреля дежурные средства перехватили и ликвидировали 258 украинских аппаратов самолётного типа.

Источник: Life.ru

География налёта оказалась обширной. Взрывы слышали жители Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областей. Также под удар попали Краснодарский край и Крым.

Помимо атаки на сухопутные территории, противник пытался использовать дроны над акваториями Чёрного и Азовского морей. Все воздушные объекты были своевременно обнаружены и уничтожены нашими военными.

Несмотря на масштабность, российские расчеты справились с поставленной задачей, не допустив серьёзных повреждений критической инфраструктуры.

В настоящий момент экстренные службы продолжают мониторинг обстановки в пострадавших районах. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным сводкам оборонного ведомства.

Ранее над Новокуйбышевском в Самарской области прогремела серия взрывов. Системы ПВО отражали атаку беспилотников. Примерно в 04:30 утра жители восточной и северной частей города услышали громкие звуки. Очевидцы сообщали о 6−8 взрывах и вспышках в небе. В городе была активирована сирена воздушной тревоги. Отмечено падение беспилотного летательного аппарата вблизи родильного дома в городе Новокуйбышевске, в результате чего в здании были выбиты стёкла. Пострадавших нет. Все дети и пациентки переведены в соседние медучреждения. На месте развернут оперативный штаб.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше