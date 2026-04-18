Водителю из с. Туруханск грозит до 2 лет тюрьмы за пьяную езду на снегоходе

Как сообщают в МВД, нарушителя на «Буране Лидере» без регистрационных номеров остановили на одной из сельских улиц. В ходе освидетельствование мужчины на состояние опьянения прибор зафиксировал 1,7 мг/л этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе. Мужчина, как выяснилось позже, уже был судим за нетрезвую езду.