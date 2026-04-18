Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителю из с. Туруханск грозит до 2 лет тюрьмы за пьяную езду на снегоходе

Транспортное средство поместили на штрафстоянку.

Задержанному в с. Туруханск 27-летнему нетрезвому водителю снегохода грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщают в МВД, нарушителя на «Буране Лидере» без регистрационных номеров остановили на одной из сельских улиц. В ходе освидетельствование мужчины на состояние опьянения прибор зафиксировал 1,7 мг/л этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе. Мужчина, как выяснилось позже, уже был судим за нетрезвую езду.

Снегоход поместили на спецстоянку.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Нарушителя закона также привлекли к административной ответственности. Ему грозит лишение прав на срок от одного до трёх месяцев за повторное управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.