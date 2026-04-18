В Хабаровске в искусственном водоеме утонул ребенок

В Индустриальном районе Хабаровска в искусственном водоеме утонул ребенок. Об этом сообщает МЧС Хабаровского края.
Информация о трагедии поступила в спасательную службу вечером 17 апреля.
Как сообщили очевидцы, недалеко от жилмассива в районе гаражей на краю оврага, покрытого тонкой коркой льда, гуляли дети. В какой-то момент вся компания пошла в обход по берегу, а восьмилетний мальчик решил пройти напрямик по тонкому льду и провалился.
Крики детей услышал мужчина. Он пытался спасти ребенка, но безуспешно. Прибывшие спасатели организовали поисковые работы. Под водой росли кусты, было много мусора, глубина местами достигала больше двух метров.
Тело ребенка удалось найти только с привлечением водолазов. Психологи МЧС России на месте оказали психологическую помощь и поддержку родственникам мальчика.