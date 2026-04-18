Тело женщины нашли в лесу Лепельского района — разыскиваются очевидцы

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Тело женины обнаружено в лесу Лепельского района Витебской области, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, смерть наступила в течение года.

Погибшей предположительно было от 18 до 40 лет, рост — около 170 см.

На месте обнаружения работают сотрудники МВД, следователи и эксперты. Причина смерти не указывается, ее установит судебно-медицинская экспертиза.

МВД просит граждан, которые могут что-либо знать об обстоятельствах гибели женщины, а также тех, чьи родственники и знакомые, подпадающие под описание, пропали без вести в данный период, сообщить по телефонам: +375−29−715−06−02, +375−29−713−27−60, 102.

Конфиденциальность гарантируется.