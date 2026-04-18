Тело женщины нашли в лесу Лепельского района — разыскиваются очевидцы

По данным ведомства, смерть наступила в течение года.
Погибшей предположительно было от 18 до 40 лет, рост — около 170 см.
На месте обнаружения работают сотрудники МВД, следователи и эксперты. Причина смерти не указывается, ее установит судебно-медицинская экспертиза.
МВД просит граждан, которые могут что-либо знать об обстоятельствах гибели женщины, а также тех, чьи родственники и знакомые, подпадающие под описание, пропали без вести в данный период, сообщить по телефонам: +375−29−715−06−02, +375−29−713−27−60, 102.
Конфиденциальность гарантируется.