«Взяли» у кладбища: Убийцу полицейского из Оренбуржья, пустившегося в бега, задержали

Конфликт начался в посёлке Аккермановка. Когда силовики прибыли на место для задержания, мужчина открыл по ним огонь. В результате перестрелки один страж порядка погиб, ещё трое получили ранения разной степени тяжести. После случившегося злоумышленник скрылся на грузовом автомобиле.
Поиски велись всю ночь. Подозреваемого обнаружили в селе Белошапки. Свой транспорт фигурант бросил неподалёку, а сам попытался укрыться в лесистой местности.
Спецназ настиг беглеца буквально в километре от сельского кладбища. Задержание прошло без новых жертв. Сейчас с мужчиной работают следователи, устанавливаются причины, толкнувшие его на столь тяжкое преступление.
В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. Ему предъявят обвинения по нескольким статьям, включая посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Расследование громкого дела продолжается под личным контролем регионального руководства МВД.
Позже стало известно, что у застреленного представителя власти был день рождения. Полиция публиковала фото злоумышленника.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.