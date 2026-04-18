Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разливал в бутылки известного бренда: челябинец организовал дома подпольное производство коньяка

Полицейские накрыли в Челябинске подпольный цех по производству алкоголя.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

Бочки с насосом, крышки, «коньячные» ароматизаторы, этикетки, пустые бутылки известных брендов и 300 литров спирта — полицейские обнаружили в частном доме в Курчатовском районе Челябинска целый «цех» по производству кустарного алкоголя. Кроме того, нашли 8,5 тысяч немаркированных пачек сигарет.

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, всю продукцию забрали на экспертизу. Пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ, оперативники устанавливают, кто помогал 52-летнему челябинцу в незаконном «бизнесе».