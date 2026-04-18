Разливал в бутылки известного бренда: челябинец организовал дома подпольное производство коньяка

Бочки с насосом, крышки, «коньячные» ароматизаторы, этикетки, пустые бутылки известных брендов и 300 литров спирта — полицейские обнаружили в частном доме в Курчатовском районе Челябинска целый «цех» по производству кустарного алкоголя. Кроме того, нашли 8,5 тысяч немаркированных пачек сигарет.
Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, всю продукцию забрали на экспертизу. Пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ, оперативники устанавливают, кто помогал 52-летнему челябинцу в незаконном «бизнесе».