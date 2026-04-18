В Оренбуржье задержан мужчина, убивший полицейского и ранивший троих

Напомним, в поселке Аккермановка при задержании мужчина открыл огонь по силовикам, один сотрудник полиции погиб, трое ранены. Сделавший это Сергей Басалаев, 1974 года рождения. В ориентировке было указано, что он разыскивается за особо тяжкое преступление, возможно, вооружен автоматом. Было возбуждено уголовное дело.