В Оренбуржье задержан мужчина, убивший полицейского и ранивший троих

Наряд Госавтоинспекции обнаружил нападавшего на полицейских в районе села Белошапка.

Источник: Комсомольская правда

В Оренбургской области сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который 16 апреля оказал вооруженное сопротивление полицейским и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, наряд Госавтоинспекции обнаружил разыскиваемого в районе села Белошапка. Подозреваемый был блокирован, в настоящее время ожидается прибытие сотрудников Росгвардии и следственно-оперативной группы.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в поселке Аккермановка при задержании мужчина открыл огонь по силовикам, один сотрудник полиции погиб, трое ранены. Сделавший это Сергей Басалаев, 1974 года рождения. В ориентировке было указано, что он разыскивается за особо тяжкое преступление, возможно, вооружен автоматом. Было возбуждено уголовное дело.

