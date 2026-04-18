Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли из-за угрозы атаки БПЛА 18 апреля

План «Ковер» ввели в аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде 18 апреля. Об этом сообщиил в MAX-канале «Говорит Росавивация».
Об ограничениях на прием и запуск воздушных судов сообщили в 7:24. Такие меры были приняты из-за возможной угрозы атаки БПЛА.
По данным Минобороны России, за ночь на территории страны были уничтожены 258 украинских БПЛА. Об атаках на Нижегородскую область не сообщается.
Ранее три самолета были задержаны в нижегородском аэропорту 14 апреля.
