Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли из-за угрозы атаки БПЛА 18 апреля

План «Ковер» ввели для обеспечения безопасности.

План «Ковер» ввели в аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде 18 апреля. Об этом сообщиил в MAX-канале «Говорит Росавивация».

Об ограничениях на прием и запуск воздушных судов сообщили в 7:24. Такие меры были приняты из-за возможной угрозы атаки БПЛА.

По данным Минобороны России, за ночь на территории страны были уничтожены 258 украинских БПЛА. Об атаках на Нижегородскую область не сообщается.

Ранее три самолета были задержаны в нижегородском аэропорту 14 апреля.

