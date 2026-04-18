Черный дым над китайской кухней: во Владивостоке горело кафе на Океанском проспекте

Днем 18 апреля на Океанском проспекте Владивостока случился пожар в кафе китайской кухни. Сообщение на пульт МЧС поступило оперативно — уже через три минуты на месте работали огнеборцы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
К их приезду из-под крыши здания валил густой черный дым, внутри горело оборудование на кухне. Пожарным удалось быстро локализовать огонь. Кафе повреждено изнутри на площади около 25 квадратных метров.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Посетителей и персонал вовремя эвакуировали. Дознаватели МЧС России проводят проверку, чтобы установить точную причину возгорания и все обстоятельства.