Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские Башкирии задержали «ночную» грабительницу

Полицейские Сибая возбудили уголовное дело по факту грабежа с применением насилия, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Источник: Башинформ

Ночью 11 апреля в подъезде дома по ул. Ленина в Сибае 31-летняя приезжая из соседнего района открыто похитила у малознакомой подруги деньги.

Сотрудники уголовного розыска во время беседы с ранее задержанной женщиной по другому уголовному делу установили ее причастность к еще одному грабежу.

По ее словам, на одной из сибайских улиц она познакомилась с 42-летней местной жительницей. Душевный разговор «под рюмочку» между новоиспеченными подругами было решено продолжить в подъезде одного из домов по ул. Ленина. Позже захмелевшая жительница Сибая, чтобы сберечь свои деньги и не потратить их на алкоголь раньше времени, передала злоумышленнице на хранение 4 тысячи рублей. В какой-то момент между новыми подругами возник конфликт. Решив, что с нее хватит, 42-летняя жительница Сибая попыталась вернуть свои деньги, но вместо денег получила удар в лицо.

Позже неоднократно судимая подозреваемая пояснила полицейским, что присвоенные деньги потратила на себя. Возбуждено уголовное дело.