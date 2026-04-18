За поджог леса в Новосибирской области грозит до 10 лет колонии

Прокуратура Новосибирской области призвала жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности и напомнила об уголовной ответственности за повреждение или уничтожение лесных насаждений.
Как сообщили в надзорном ведомстве, неосторожное обращение с огнем, повлекшее повреждение или уничтожение леса, если деяние причинило значительный ущерб (свыше 10 тысяч рублей), квалифицируется по части 1 статьи 261 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 4 лет.
Если лес уничтожен или поврежден путем поджога или иным общеопасным способом, наказание может составить до 8 лет лишения свободы (ч. 3 ст. 261 УК РФ).
За умышленный поджог, причинивший крупный ущерб (свыше 50 тысяч рублей), закон предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей (ч. 4 ст. 261 УК РФ).
В прокуратуре подчеркнули, что ежегодно пожары наносят серьезный, а зачастую непоправимый вред природе, разрушая экосистемы и нарушая биологический баланс.