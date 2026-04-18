Аэропорт Ярославля закрыли из-за угроз атаки БПЛА 18 апреля

В целях безопасности власти Ярославля ввели ограничения на полёты в местном аэропорту 18 апреля. Приём и отправка рейсов временно приостановлены, как сообщили в Росавиации.
О введении ограничений в аэропорту Ярославля сообщили в 07:24. Принятие мер связано с угрозой атак украинских БПЛА на регион. Однако, по данным Минобороны России, в ночь с 17 на 18 апреля об атаках беспилотников на Ярославскую область не сообщается.
В сообщении Росавиации подчёркивается: ограничения вводили исключительно для обеспечения безопасности полётов.
Узнать больше по теме
