Ситуация с паводком в Дагестане и Чечне стабилизируется

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Паводковая обстановка стабилизируется в Дагестане и Чечене, сообщила пресс-служба МЧС России.
«В Республике Дагестан и Чеченской Республике стабилизируется паводковая обстановка… В Чеченской Республике вода сошла, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет», — говорится в сообщении.
В Дагестане остаются подтопленными 117 жилых домов, 122 приусадебных участка и шесть участков автомобильных дорог. Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения в двух муниципальных образованиях. В 15 ПВР в республике размещены 537 человек, в том числе 159 детей, специалисты от МЧС РФ и РСЧС оказывают потерпевшим психологическую помощь, добавили в ведомстве.
Также продолжает работу межведомственный оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий ЧС. Особое внимание уделено восстановительным работам, социальной поддержке, приему и оформлению заявлений на выплаты гражданам, признанными пострадавшими при ЧС, добавили в ведомстве.
Силы и средства МЧС России откачивают воду из затопленных помещений, выполняют специальную обработку и дезинфекцию в социальных объектах, жилых домах и прилегающих территориях. Также производится уборка территории. Кроме того, выполняется очистка русла реки Дарвагчай, укрепление её береговой линии и отсыпка дамбы.
«Организовано взаимодействие с представителями Роспотребнадзора. Все экстренные службы республики продолжают непрерывную работу в пострадавших районах. Совершают подворовые обходы, чтобы адресно оказать помощь каждому пострадавшему», — уточнили в ведомстве.
В Чечне вода сошла, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, проводятся восстановительно-ремонтные работы, работа комиссий по оценке ущерба, информирование населения о складывающейся обстановке и принимаемых мерах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Всего к ликвидации последствий непогоды от РСЧС привлечено более 2 тысяч человек и 680 единиц техники, в том числе авиация МЧС России, заключили в ведомстве.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта — начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня — в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. Ситуация в Чечне и Дагестане отнесена к ЧС федерального характера.