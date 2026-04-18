Ситуация с паводком в Дагестане и Чечне стабилизируется

В Дагестане остаются подтопленными 117 жилых домов, 122 приусадебных участка и шесть участков автомобильных дорог. Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения в двух муниципальных образованиях. В 15 ПВР в республике размещены 537 человек, в том числе 159 детей, специалисты от МЧС РФ и РСЧС оказывают потерпевшим психологическую помощь, добавили в ведомстве.