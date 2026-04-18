Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кошмар на свадьбе: Повар в ярости швырнул ребёнка в горящий тандыр из-за сладостей

На свадебном торжестве в Индии 11-летний мальчик получил тяжёлые ожоги после падения в раскалённую печь. О происшествии 17 апреля сообщил телеканал NDTV.

Ребёнок по имени Чаман пришёл на мероприятие вместе с бабушкой. В какой-то момент он подошёл к столу с угощениями и начал брать сладости. Сотрудник кейтеринга разозлился из-за того, что мальчик возвращался за едой несколько раз. Мужчина схватил его и подвёл к горячей печи.

Во время попытки освободиться ребёнок не удержался. В итоге он сорвался и оказался прямо в раскалённом тандыре. Гости услышали крики и сразу бросились на помощь. Пострадавшего вытащили, однако к тому моменту он получил серьёзные ожоги по всему телу. Мальчика доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как критическое.

После инцидента работник скрылся. В настоящее время полиция ведёт его розыск.

Ранее в США трагическая случайность перед свадьбой обернулась тяжёлым диагнозом для 31-летней женщины. Автомобиль Мелиссы Адамс остановился на светофоре, когда в него на высокой скорости врезалась другая машина. После столкновения пострадавшую доставили в больницу. В организме женщины обнаружили множественные новообразования, о которых она ранее не знала.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

