Более десяти дронов сбили в ночь на 18 апреля над Ростовской областью

В Ростовской области ночь на 18 апреля выдалась тревожной. Противник с неба атаковал Донской край. По данным губернатора Юрия Слюсаря, дроны были сбиты в Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Мясниковском, Милютинском районах, а также в городах Каменск-Шахтинский и Таганрог.
Информации о погибших, пострадавших и о разрушениях на земле не поступало. Всю ночь в области действовал режим беспилотной опасности. Утром 18 апреля его сняли.
По данным Минобороны РФ, всего по стране с 20:00 17 апреля до 08:00 18 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме Донского региона, беспилотники были сбиты над Ленинградской, Новгородской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и другими областями.
