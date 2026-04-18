Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более десяти дронов сбили в ночь на 18 апреля над Ростовской областью

На Дону в семи муниципалитетах отразили атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ночь на 18 апреля выдалась тревожной. Противник с неба атаковал Донской край. По данным губернатора Юрия Слюсаря, дроны были сбиты в Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Мясниковском, Милютинском районах, а также в городах Каменск-Шахтинский и Таганрог.

Информации о погибших, пострадавших и о разрушениях на земле не поступало. Всю ночь в области действовал режим беспилотной опасности. Утром 18 апреля его сняли.

По данным Минобороны РФ, всего по стране с 20:00 17 апреля до 08:00 18 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме Донского региона, беспилотники были сбиты над Ленинградской, Новгородской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и другими областями.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше