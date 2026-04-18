В Свердловской области из реки Полевая извлекли тело мужчины

В Свердловской области в акватории реки Полевая обнаружили и извлекли из воды тело мужчины. Информацию подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Источник: Life.ru

«На акватории реки Полевая в Полевском муниципальном округе был обнаружен и извлечен из воды мужчина без признаков жизни», — говорится в сообщении.

После извлечения началась проверка обстоятельств случившегося. По факту происшествия организованы оперативно-следственные мероприятия. Специалисты уточнили, что инцидент стал единственным на водных объектах региона за прошедшие сутки.

Ранее сообщалось, что в Брянской области поисковая операция на реке Десна привела к неожиданной находке во время работ по розыску ребёнка. В процессе обследования водоёма участники операции обнаружили тело женщины, исчезнувшей в декабре 2025 года. Его подняли на поверхность.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.