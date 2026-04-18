Дебошира на рейсе Новосибирск — Петербург задержала полиция в Пулково

По прибытии лайнера в аэропорт Пулково на борт поднялись сотрудники транспортной полиции. Как уточнили в управлении на транспорте по Северо-Западному федеральному округу, нарушителем оказался 47-летний житель Новосибирской области.
«Во время полёта он нецензурно выражался и вёл себя неподобающим образом, нарушая общественный порядок в салоне авиалайнера», — сообщили в ведомстве.
В отношении мужчины составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Санкция предусматривает наказание вплоть до 15 суток административного ареста.