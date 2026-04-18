В десяти районах Воронежской области объявляли угрозу прямого удара БПЛА

В ночь на 18 апреля сразу десять муниципалитетов Воронежской области оказались в зоне непосредственной угрозы атаки беспилотников. В этих районах работали сирены, а жителей призывали немедленно принять меры безопасности. Об этом свидетельствуют сообщения губернатора Александра Гусева.
Первым сигнал тревоги прозвучал в Россошанском районе в 21:16. Следом, с интервалом в 10−15 минут, прямую угрозу объявили в Бобровском, Богучарском, Аннинском и Бутурлиновском районах. К полуночи режим распространился на Нововоронеж, Лискинский, Острогожский районы, а в 00:37 часов ночи — на Павловский.
Режим прямой угрозы для этих территорий сохранялся на протяжении всей ночи и был снят только в 08:10 утра. По официальным данным, силы ПВО и средства РЭБ в небе над регионом подавили и уничтожили несколько дронов.
Напомним, в самом Воронеже обломки упали на строящийся многоквартирный дом. По предварительной информации, никто из жителей региона не пострадал. При этом общий режим опасности атаки БПЛА, введенный еще накануне вечером, продолжает действовать на всей территории области.