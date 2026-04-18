В Уфе «КамАЗ» не справился с управлением и вписался в бетонную стену

В Уфе водитель мусорного «КамАЗа» не справился с управлением, из-за чего грузовик сначала перевернулся, а затем влетел в бетонную стену. Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, все произошло 17 апреля в Советском районе. 33-летний водитель, двигаясь по улице Карла Маркса в сторону Вокзальной, пытался повернуть направо, но «КамАЗ» занесло, поэтому и произошло опрокидывание. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, но вот сам грузовик получил серьезные механические повреждения.