Заподозрив обман, красноярка всё же поверила аферистам и потеряла квартиру

Мошенники обманом заставили 18-летнюю студентку из Красноярска продать квартиру, доставшуюся ей от погибшего в ходе спецоперации отца, и отдать курьеру деньги.
Как рассказали в прокуратуре, в январе 2026 красноярке с неизвестного номера позвонил человек, представившийся сотрудником налоговой службы. Он сообщил студентке, что у той имеются не задекларированные доходы. В ходе разговора девушка услышала, как лжеспециалист вполголоса советуется с коллегой: «Ей пришел код от “Госуслуг”, что делать дальше? У нас есть один час, чтобы ее заговорить». Красноярка прервала вызов, но мошенники вновь вышли на неё.
По указаниям аферистов, представившихся сотрудницей «Госуслуг» и специалистом Центробанка, студентка установила VPN, написала «соглашение о неразглашении» и скачала файл с электронной подписью — «подлинность» документа мошенники подтвердили с помощью фейковой проверки на сайте.
С девушкой связался лжесотрудник ФСБ и по видеосвязи продемонстрировал ей «липовую» генеральную доверенность с печатью «копия». С его слов, бумагу можно было аннулировать только с помощью фиктивной продажи квартиры. «Под контролем злоумышленников потерпевшая и ее мать продали жилье за 6,5 миллионов рублей. После этого родственницы вылетели в Москву, где сняли деньги и передали их “курьеру” в местном парке, — сообщили в прокуратуре.
Позже аферисты вновь вышли на девушку, заставили её взять два миллиона рублей из квартиры бабушки и перевести средства неизвестным лицам.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.