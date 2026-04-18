В Воронеже в результате падения обломков БПЛА ВСУ пострадала девушка

Мирная жительница Воронежа пострадала в результате падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По его словам, девушка получила ушиб плеча, ей уже оказана вся необходимая медицинская помощь.
Сейчас пострадавшая находится дома.
Губернатор уточнил, что всего минувшей ночью и сегодняшним утром дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили, уничтожили и подавили 44 дрона ВСУ в небе над тремя городами и девятью районами области.
Гусев добавил, что в городе также повреждены конструкции в строящемся многоквартирном доме и стена сетевого магазина.
Кроме того, обломки сбитого беспилотника упали на крышу автомобиля.
Губернатор напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА ни в коем случае не стоит к ним приближаться. О находке необходимо сразу же сообщить по телефону 112.