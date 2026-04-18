На проспекте Мира перевернулась пожарная машина

В Калининграде на проспекте Мира утром в субботу, 18 апреля, перевернулась пожарная машина. О ДТП, которое произошло сегодня около 8 утра, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
Известно, что пожарный подъемник врезался в «Хендай», после чего столкнулся с «Фольксвагеном» и завалился на бок.
Пострадали водитель «Хендай» и два пассажира пожарной машины.
Часть дороги сейчас перекрыта.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше