В Казахстане выявили крупные нарушения при планировании бюджета

Специалисты уточнили, что при планировании трехлетнего бюджета в проект включались расходы, не подтвержденные расчетами и документами.
«Нарушения могли привести к искусственному увеличению расходов бюджета и создавали риски неэффективного использования госсредств», — говорится в официальной публикации прокуратуры за 18 апреля 2026 года.
В результате вмешательства прокуратуры предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств.
