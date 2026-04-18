Под Лепелем милиция нашла тело женщины в лесном массиве

В Лепельском районе обнаружено тело погибшей женщины в лесном массиве, сообщили в МВД.
Труп неизвестной женщины обнаружили в лесу под Лепелем 17 апреля. Эксперты установили, что смерть погибшей наступила в течение года. Сейчас устанавливается ее точный возраст. Предположительно погибшей было от 18 до 40 лет, ее рост около 170 сантиметров.
Проверку проводят сотрудники органов внутренних дел, работают следователи и судмедэксперты.
— Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, — прокомментировали в пресс-службе.
Кроме того, МВД ведет розыск лиц, которые могут знать об обстоятельствах смерти погибшей. Также разыскиваются родственники и знакомые пропавших ранее женщин, которые пропали без вести в течение последнего года и подходят под описание.
Еще мы писали, что МВД заблокировало 18 сайтов после 450 звонков белорусов за сутки.