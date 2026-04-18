17 пострадавших: мошенник из Астаны продавал несуществующие путевки на умру

Как рассказали в столичной прокуратуре, жертвами мошенника стали 17 человек из разных регионов страны, в том числе семьи, планировавшие отправить на умру пожилых родителей.
Подсудимый признал свою вину в совершении мошенничества в крупном размере и возместил ущерб потерпевшим.
Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с установлением пробационного контроля.
«Прокуратура предупреждает: по вопросам получения услуг, связанных с паломничеством, необходимо обращаться в лицензированные турагентства. Перевод денежных средств не проверенным лицам, даже представляющимися организаторами хаджа, влекут риск столкновения с мошенниками», — отметили в надзорном органе.