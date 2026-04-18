Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17 пострадавших: мошенник из Астаны продавал несуществующие путевки на умру

В столице осужден мужчина, который под видом организатора паломничества обманным путем завладел более 7,4 млн тенге граждан за несуществующие авиабилеты и гостиницы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали в столичной прокуратуре, жертвами мошенника стали 17 человек из разных регионов страны, в том числе семьи, планировавшие отправить на умру пожилых родителей.

Подсудимый признал свою вину в совершении мошенничества в крупном размере и возместил ущерб потерпевшим.

Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с установлением пробационного контроля.

«Прокуратура предупреждает: по вопросам получения услуг, связанных с паломничеством, необходимо обращаться в лицензированные турагентства. Перевод денежных средств не проверенным лицам, даже представляющимися организаторами хаджа, влекут риск столкновения с мошенниками», — отметили в надзорном органе.