В Карибском море экипаж круизного лайнера спас моряка и его кошку

Fox News: экипаж круизного лайнера спас моряка и его кошку с парусной лодки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Экипаж круизного лайнера Carnival Legend спас моряка и его кошку с парусной лодки в Карибском море, которая несколько дней терпела бедствие из-за отказавшего двигателя, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полученное заявление то компании-оператора лайнера.

«Судно компании Carnival Cruise Line пришло на помощь оказавшемуся в бедственном положении моряку и его кошке после того, как члены экипажа заметили сигналы бедствия, исходящие от вышедшей из строя парусной лодки в открытом море на пути следования судна из Галвестона, штат Техас, в Косумель, Мексика», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что моряк несколько дней дрейфовал из-за проблем с двигателем и в результате использовал сигнальные ракеты в надежде на спасение. После того, как его заметили с лайнера, экипаж спустил на воду лодки и безопасно доставил мужчину и его любимицу на борт лайнера, где им оказали помощь.

По данным телеканала, пассажиры назвали развернувшуюся на их глазах спасательную операцию незабываемым и трогательным моментом.

