Задержанный в Оренбуржье мужчина признался в нападении на сотрудников полиции

Напомним, в минувший четверг, 16 апреля, в поселке Аккермановка при задержании мужчина открыл огонь по правоохранителям. В результате один сотрудник полиции погиб, трое ранены. Сделавший это Сергей Басалаев 1974 года рождения разыскивался за особо тяжкое преступление.