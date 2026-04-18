Задержанный в Оренбуржье мужчина признался в нападении на сотрудников полиции

Задержанный в Оренбургской области злоумышленник признался в нападении на сотрудников полиции. Об этом сообщили в МВД России.
По данным ведомства, в ходе допроса задержанный признал свою причастность к нападению. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, уточняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в субботу, 18 апреля, МВД России сообщило, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Оренбургской области злоумышленника, который 16 апреля оказал вооруженное сопротивление полицейским и скрылся с места происшествия. Наряд Госавтоинспекции обнаружил разыскиваемого около села Белошапка. Подозреваемый был блокирован.
Напомним, в минувший четверг, 16 апреля, в поселке Аккермановка при задержании мужчина открыл огонь по правоохранителям. В результате один сотрудник полиции погиб, трое ранены. Сделавший это Сергей Басалаев 1974 года рождения разыскивался за особо тяжкое преступление.