Мужчину, напавшего на полицейских в Оренбуржье, заключили под стражу

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мужчина, открывший огонь по сотрудникам полиции в Оренбургской области, заключен под стражу, сообщил Следственный комитет РФ.
«Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении рядового Сергея Бесалаева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 337, статьей 317, пунктом “б” части 2 статьи 105, частью 3 статьи 30, подпунктами “а”, “б” части 2 статьи 105 УК РФ (самовольное оставление части в период мобилизации, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийство и покушение на убийство)», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе Max.
По данным следствия, 16 апреля 2026 года, сотрудники полиции для задержания Бесалаева, находившегося в федеральном розыске, прибыли в поселок Аккермановка. В ходе задержания Бесалев открыл огонь по полицейским из огнестрельного оружия. В результате один сотрудник погиб, трое получили ранения. После этого фигурант скрылся с места.
«Восемнадцатого апреля 2026 года в результате слаженной работы военных следователей СК России, следователей территориального подразделения СК России, спецподразделений Росгвардии и УФСБ России Оренбургской области, а также оперативных сотрудников полиции фигурант был задержан», — добавили в ведомстве.
По ходатайству военного следователя Бесалаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.