В Пермском крае ищут 17-летнего подростка, пропавшего 12 апреля

Волонтёры организовали поиски 17-летнего подростка, который пропал 12 апреля, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» Пермского края.
Александр Игуменьщев проживает в Екатеринбурге. В воскресенье он вышел из дома, и с тех пор его никто не видел. Подросток уже почти неделю не выходит на связь с родными и близкими.
В ориентировке указано, что Александр ростом около 175 сантиметров и спортивного телосложения. На момент исчезновения он был одет в чёрную куртку, серую толстовку, серые джинсы и чёрные туфли.
По данным добровольцев, Александр может находиться в Пермском крае.
Волонтёры просят всех, кто знает о том, где может находиться подросток, сообщить по телефонам: +7 (800) 700−54−52 (ПСО «Лиза Алерт») или 02; (102); 112 (полиция).
Напомним, жителя Пермского края, который пропал перед Новым годом в соседнем регионе, нашли мёртвым.