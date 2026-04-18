В Новосибирске задержали организатора схемы с маткапиталом на 237 млн рублей

По делу о мошенничестве объединили 89 эпизодов с разных регионов России.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области следователи объединили в одно производство 89 уголовных дел о мошенничестве с использованием средств материнского капитала. Расследование ведет следователь по особо важным делам ГУ МВД России по региону Анастасия Карпова.

По данным полиции, преступления совершались в 24 регионах страны. Организатора группы задержали в Новосибирске.

В ходе следствия установлено, что фигуранты подали фиктивные заявления о рождении более 600 детей. Также выявлены факты подделки паспортов, которые использовались для подтверждения личности в государственных органах.

Общий ущерб от действий обвиняемых превысил 237 млн рублей.