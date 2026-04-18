44 БПЛА сбили над Воронежской областью

Основной удар пришелся на три города и 9 районов области.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью и утром 18 апреля Воронежская область столкнулась с масштабной атакой беспилотников: силы ПВО и связисты с помощью РЭБ сбили и подавили сразу 44 дрона. Основной удар пришелся три города и 9 районов области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

К сожалению, не обошлось без последствий — при падении обломков пострадала местная жительница, а в самом городе повреждены жилой дом, магазин и машина. Подробности об атаке сайт VRN.KP сообщал ранее.

Напомним, горожанка получила ушиб плеча. К счастью, врачи быстро оказали ей помощь и отпустили домой.

Кстати, сирены выли в десяти разных районах, от Россоши до Нововоронежа и Лисок. Режим прямой угрозы удара объявляли постепенно, начиная с девяти вечера, и сняли его только в восьмом часу утра. Сейчас в области официально объявлен отбой опасности, но власти просят жителей быть очень осторожными: если увидите на земле обломки дрона, ни в коем случае не подходите к ним, а сразу звоните по номеру 112.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше