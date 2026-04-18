Жители Самарской области получили более 1 млн писем с киберугрозами

В Самарской области мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана. Теперь аферисты рассылают письма с киберугрозами и другим нежелательным контентом, об этом сообщает «Самарская газета».
Только в I квартале текущего года пользователи получили более 1 млн писем с киберугрозами. Кроме того, было зафиксировано более 639 тысяч попыток перехода по указанным ссылкам на нежелательные ресурсы.
Мошенники придумывают подобные схемы, чтобы завлечь потребителей и завладеть их личными данными. Теперь аферисты делают ставки на многоэтапные сценарии. Пользователям могут предложить перейти в приложение или мессенджер.